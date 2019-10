POL-LB: Remseck am Neckar: Küchenbrand; Möglingen: Diebstahl von Geldkassetten aus Grundschule

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Remseck am Neckar-Hochberg: Küchenbrand

Ein Sachschaden von rund 30.000 Euro entstand am Donnerstagvormittag durch einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus am Alexandrinenplatz in Hochberg. Eine 38 Jahre alte Bewohnerin der Erdgeschosswohnung hatte gegen 09.10 Uhr Essen auf den eingeschalteten Herd gestellt und dieses schließlich wohl vergessen. Im weiteren Verlauf entflammte die Mahlzeit und setzte einen Teil der Küche in Brand. Nachdem die 38-Jährige den Brand bemerkt hatte, verließ sie gemeinsam mit ihrem Kleinkind das Haus. Eine Frau, die die Wohnung im ersten Obergeschoss bewohnt, räumte ihre Wohnung ebenfalls. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Remseck am Neckar, die mit sieben Fahrzeugen und 40 Wehrleuten im Einsatz war, konnte das Feuer zügig löschen. Die Erdgeschosswohnung ist bis auf weiteres jedoch unbewohnbar. Die anderen Wohnungen sind nicht betroffen.

Möglingen: Diebstahl von Geldkassetten aus Grundschule

Bislang unbekannte Täter verschafften sich unerlaubt Zugang zu einer Schule in der Hanfbachstraße in Möglingen. In der Nacht zum Donnerstag drangen sie in das Büro der Schulkindbetreuung ein, brachen dort einen Schrank auf und entwendeten aus diesem zwei Geldkassetten. Der Wert des Diebesguts und der Sachschaden belaufen sich insgesamt auf einen dreistelligen Betrag. Hinweise nimmt der Polizeiposten Möglingen unter 07141/48129-0 entgegen.

