Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auf nasser Fahrbahn Kontrolle verloren

Heidelberg (ots)

Ein 25-jähriger BMW-Fahrer verlor am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug als er die B37 von Neckargemünd Richtung Heidelberg befuhr. Vermutlich fuhr er auf der nassen Fahrbahn zu schnell und kam dadurch ins Schleudern. Dabei prallte er an ein Geländer am Fahrbahnrand und kam quer auf beiden Fahrbahnen zum Stehen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Es entstand allerdings ein Sachschaden von 25.000 Euro.

