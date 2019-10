Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Schatthausen: Polizei Wiesloch ermittelt wegen Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere in der Ravensburgstraße und Kirchstraße abgestellte Autos und rissen zudem zwei Sitzbänke aus deren Verankerungen. In welcher Höhe Gesamtschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Die Beamten schließen auch nicht aus, dass noch weitere Autos beschädigt wurden, die Besitzer aber noch keine Anzeige erstattet haben. Geschädigte wie auch Zeugen, die evtl. die Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

