Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere tausend Euro Schaden bei Einbruch in der Fröhlichstraße

Mannheim (ots)

In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fröhlichstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt brachen in der Zeit zwischen Samstag, 10.30 Uhr und Sonntag, 18.15 Uhr bislang unbekannte Täter ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände, dessen Gesamtschadenshöhe sich auf mehrere tausend Euro beläuft. Zutritt in die im EG gelegene Wohnung verschafften sich die Einbrecher durch Aufhebeln der Balkontüre. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell