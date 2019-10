Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wohnungseinbruch in der Eichendorffstraße

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Sonntagabend, 22.40 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die im 2. OG gelegene Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Eichendorffstraße im Heidelberger Stadtteil Rohrbach ein. Durch Aufhebeln der Terrassentüre gelangten die Einbrecher ins Innere und durchsuchten diverse Behältnisse. Ob Gegenstände gestohlen wurden, ist bislang noch nicht geklärt, ebenso können noch keine Angaben zur Schadenshöhe getätigt werden. Zeugen bzw. Bewohner des Hauses, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

