Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Milchautomat aufgehebelt - Zeugen gesucht

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hebelte ein bislang unbekannter Täter die Fronttür eines Milchautomaten bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Häusserstraße auf. Aus dem Automaten entnahm er die Geldkassette mit einer geringen Bargeldsumme. Der Schaden an dem Automaten beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

