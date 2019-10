Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: VW Golf beschädigt und geflüchtet - Hinweise an die Polizei

Mannheim (ots)

Einen in der Bellenstraße in Höhe des Anwesens Nr. 60 abgestellten VW Golf beschädigte ein bislang noch nicht ermittelter Autofahrer und entfernte sich danach unerlaubt. Geparkt war das Auto zwischen Donnerstag, 18.20 Uhr und Sonntag, 17 Uhr. Der Geschädigte fand eine Notiz an seinem Fahrzeug vor. Bisherigen Recherchen zufolge müsste es sich um einen roten Ford Fiesta gehandelt haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4045 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell