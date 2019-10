Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bedrohungslage in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Im Zusammenhang mit einem Konzert in der MHP Arena in Ludwigsburg ging am Donnerstagabend bei der Rettungsleitstelle in Stuttgart telefonisch eine Drohung ein. Aufgrund des Wortlauts war nicht von einer ernsten Bedrohungssituation auszugehen. In Absprache mit den Veranstaltern wurde das Konzert verkürzt. Die Konzertbesucher haben die ausverkaufte Veranstaltung geordnet gegen 21.15 Uhr verlassen. Im Anschluss wurde der Veranstlatungsraum von der Polizei mit negativem Ergebnis durchsucht.

