Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen: Falschabbieger löst Auffahrunfall auf Kreisstraße aus; Korntal-Münchingen: Manipulation an Tiefgaragentoren und Diebstahl von Kompletträdern

Ludwigsburg (ots)

Oberriexingen: Falschabbieger löst Auffahrunfall auf Kreisstraße aus

Im Einmündungsbereich der Kreisstraßen 1685 und 1639 auf Höhe von Oberriexingen ereignete sich am Freitagmorgen gegen 08:15 Uhr ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker fuhr laut Zeugenaussagen mit einem hellen Kleinwagen aus Richtung Enzweihingen kommend nach Oberriexingen. Entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung bog er vor der Verkehrsinsel nach links in Richtung Oberriexingen ab. Ein entgegenkommender 59-jähriger VW-Fahrer und eine hinter ihm fahrende 41-jährige VW-Lenkerin kamen noch rechtzeitig zum Stehen. Eine nachfolgende 53-Jährige fuhr mit ihrem Peugeot trotz starkem Bremsen auf den vor ihr fahrenden VW auf und schob diesen auf den Zweiten. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 8.000 Euro. Der Fahrer des hellen Kleinwagens fuhr ohne anzuhalten davon. Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer, die gelbe Warnwesten trugen. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter 07042/941-1200 zu melden.

Korntal-Münchingen: Manipulation an Tiefgaragentoren und Diebstahl von Kompletträdern

Unbekannte Täter haben sich am Donnerstag an zwei Tiefgaragentoren in der Straße "Am Gänsegarten" in Korntal zu schaffen gemacht, die Tore geöffnet und vier Sommerreifen auf Alu-Felgen im Wert von 1.000 Euro entwendet. Einem Zeugen war am Vortag eine unbekannte Frau in der Straße aufgefallen, die sich auf einem Tablet-PC und einem Zettel auffällig Notizen machte. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen unter 0711/8399020 entgegen.

