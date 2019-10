Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeugbrand, Unfälle, Unfall unter Alkoholeinfluss, Einbruch und Diebstahl

Aalen (ots)

Lauchheim: Fahrzeugbrand

Am Samstagmorgen, gegen 04:12 Uhr, fing aus bislang unbekannter Ursache in der Abtstraße ein Opel an zu brennen. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Lauchheim stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Das Fahrzeug brannte im Heckbereich komplett aus. Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Aalen übernommen.

Aalen: Unfall

Am Freitagnachmittag, gegen 17:18 Uhr, befuhr eine 18-jährige VW-Lenkerin die Landesstraße 1080 aus Richtung Aalen kommend in Fahrtrichtung Waldhausen (Waldhausener Steige). Auf Höhe der Abzweigung Simmisweiler fuhr sie auf einen vor ihr haltenden 43-jährigen Hyundai-Fahrer auf. Der Hyundai-Fahrer hielt, da er gerade im Begriff war nach links in Richtung Simmisweiler abzubiegen und aufgrund von Gegenverkehr verkehrsbedingt halten musste. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am VW Polo entstand ein geschätzter Sachsacheden von 6.500 Euro und am Hyndai von 7.000 Euro.

Ebnat: Einbruch

In der Zeit von Freitagmittag bis Freitagnacht brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Salierstraße ein. Es wurde ein Kellerfenster aufgehebelt wodurch die Täte in das Gebäude eindringen konnten. Im Gebäude wurden sämtliche Zimmer aufgesucht und Schränke durchwühlt. Entwendet wurden verschiedene Gegenstände im Wert von ca. 150 Euro.

Ebnat: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Ford-Lenker in der Ringstraße aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung in einen ordnungsgemäß geparkten VW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je 5.000 Euro. Der Fahrer des VW musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er muss nun mit einer Strafanzeige und einem Führerscheinentzug rechnen.

Lorch: Unfall auf der B29

Am Freitagnachmittag, um 16:07 Uhr, fuhr ein 49-jähjriger SEAT-Lenker auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen. Hinter dem SEAT befand sich ein weiterer unbeteiligter Pkw, dieser verließ die B29 auf dem Seitenstreifen an der Anschlussstelle Lorch. Ein 28-jähriger DACI-Fahrer, welcher sich hinter dem Unbeteiligten befand, beschleunigte anschließend und fuhr auf den SEAT auf. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 13.000 Euro.

Mutlangen: Unfallflucht

Am Freitag, gegen 17:24 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ausparken in der Breite in Mutlangen einen geparkten SUZUKI am hinteren linken Fahrzeugeck. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 - 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl

Am Freitag, gegen 17:30 Uhr, wurde aus einer Gaststätte in der Ledergasse von der Theke durch einen unbekannten Täter ein schwarzer Geldbeutel entwendet. Der Täter rannte mit dem Geldbeutel aus der Gaststätte und flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Geldbeuteldieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Eimhorntunnel

Am Freitag, gegen 17:45 Uhr, kam es im Einhorntunnel zu einem Auffahrunfall. Eine 26-jährige Audi-Lenkerin fuhr aufgrund von Unachtsamkeit auf die vor ihr fahrende 75-jährige DACIA-Lenkerin auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 17:45 Uhr bis 18:18 Uhr fuhren zwei Kinder mit ihren Fahrrädern die Klarenbergstraße entlang. Eines der beiden Kinder streifte den ordnungsgemäß geparkten DACIA und beschädigte diesen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Kinder entfernten sich anschließend von der Unfallstelle.

Hinweise zu den Kindern nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 - 358-0 entgegen.

