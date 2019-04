Polizei Düren

POL-DN: Pkw stand in Flammen

Düren (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 05:30 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Fahrzeugführer eine starke Rauchentwicklung, als er am Miesheimer Weg vorbei fuhr. Als er erkannte, dass aus dem Motorraum eines geparkten Pkw Flammen schlugen, verständigte er unverzüglich die Feuerwehr. Diese konnte den brennenden Pkw löschen und ein Übergreifen des Feuers auf weitere geparkte Autos verhindern. Dennoch wurden die unmittelbar daneben stehenden Fahrzeuge durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Zur Klärung der Brandursache, die derzeit noch nicht bekannt ist, wurde der Wagen sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt mehr als 22000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

