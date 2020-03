Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Baumaschinen von Großbaustelle gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Baustelle in Hemsbach ein. Die Einbrecher drangen in die Großbaustelle und begaben sich ins erste Obergeschoss des Rohbaus. Dort rissen sie an mehreren Lagerräumen dort tätiger Firmen die Türen aus der Verankerung und stellten sie im Flur ab. Aus den Lagerräumen entwendeten sie Maler-, Tapezier- und Fliesenlegergeräte, sowie Schleifgeräte, Lasen und Leitern. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

