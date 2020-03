Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 24-Jähriger geht auf Mitarbeiter des AVR los

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag ging ein 24-jähriger Mann in Wiesloch auf zwei Mitarbeiter des AVR los. Der Mann fuhr mit einer Begleiterin mit einem Auto mit Anhänger bei der Annahmestelle des AVR vor, um Müll zu entsorgen. An der Zufahrt wurde er von zwei Mitarbeitern darüber informiert, dass die Annahmestelle bis auf Weiteres für Publikumsverkehr geschlossen sei. Die Frau wendete das Fahrzeug zunächst, um in Richtung B 3 weiterzufahren, hielt dann gegenüber der Zufahrt nochmals an. Der 24-Jährige stieg aus und ging auf die beiden Mitarbeiter zu. Dabei hielt er eine Pistole in der Hand. Als einer der AVR-Mitarbeiter den Mann bemerkte, der die Pistole mittlerweile gegen die beiden Geschädigten richtete, warf er sich diesem entgegen und brachte ihn zu Boden. Als er auf dem Täter lag, versuchte dieser mehrfach vergeblich, auf sein Opfer zu zielen. Er gab dabei einen Schuss in die Luft ab. Die noch im Auto sitzende Begleiterin kam schließlich hinzu und konnte dem Mann die Waffe aus der Hand nehmen und beruhigend auf ihn einreden. Anschließend stiegen beide ins Fahrzeug und fuhren davon. Die Geschädigten verständigten anschließend die Polizei. Kurz nach dem Eintreffen der Beamten kehrte die Begleiterin des 24-Jährigen an den Tatort zurück und gab sich als dessen Mutter zu erkennen. An ihrem Wohnort sei ihr Sohn soeben aus dem noch fahrenden Fahrzeug gesprungen, ins Anwesen geeilt und schließlich mit einer Sporttasche davongerannt. Er teilte seiner Mutter kurz darauf mit, dass er sich am Bahnhof in St. Leon-Rot befinde. Von einer Polizeistreife wurde er nahe dem Bahnhof St. Leon-Rot festgenommen. Die Waffe konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

