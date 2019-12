Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Mercedes angefahren

Meppen (ots)

Am Freitagabend ist es zwischen 19.10-20.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Straße Am Schullendamm gekommen. Ein dort abgestellter Mercedes wurde dabei beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

