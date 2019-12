Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Mitsubishi beschädigt

Meppen (ots)

Am Mittwoch wurde ein zwischen 15.00-17.00 Uhr abgestellter grauer Mitsubishi Outlander von einem bislang unbekannten Verursacher angefahren und beschädigt. Der Unfall dürfte sich vor den Jugendhilfeeinrichtungen in der Fillastraße oder in der Straße Schwarzer Weg ereignet haben. Der Mitsubishi wurde dabei am linken Fahrzeugheck beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

