Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, 27. November 2019, um 11.25 Uhr geriet eine 60-jährige Autofahrerin aus Cappeln in eine Verkehrskontrolle der Polizei in der Bokeler Straße. Sie war den Polizeibeamten aufgefallen, da sie im Verdacht stand, den Sicherheitsgurt nicht angelegt zu haben. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Verdacht bestand, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 25. November 2019, zwischen 15.30 Uhr und 21.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Renault Megan, welcher auf einem Parkplatz in der Ostlandstraße geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Garrel - Einbruch in ein Wohnhaus

In der Zeit zwischen Samstag, 23. November 2019, 19.00 Uhr und Sonntag, 24. November 2019, 14.00 Uhr, überwanden bislang unbekannte Täter eine Grundstücksmauer in der Straße Osterkamp und hebelten eine Tür des dortigen Wohnhauses auf. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

