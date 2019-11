Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Am 26.November 2019, gegen 04.15 Uhr befuhr ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus Lengerich mit seinem PKW, Ford Transit die Friesoyther Straße in Richtung Friesoythe. Als er nach links auf eine dortige Grundstückszufahrt abbiegen wollte, stieß er mit einem überholenden VW Transporter zusammen. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des VW entfernte sich von der Unfallstelle. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bösel (Tel.:04494-308) in Verbindung zu setzen.

