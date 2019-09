Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Säugling bei Unfall im Linienbus schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Schwer verletzt wurde ein 5 Monate alter Säugling bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 24. September, gegen 18.45 Uhr auf der Alleestraße. Ein 48-Jähriger fuhr mit seinem Linienbus auf der Alleestraße in Fahrtrichtung Busbahnhof. Der Busfahrer musste verkehrsbedingt bremsen; dadurch stürzte ein Kinderwagen mit dem Säugling im Bus. Der Säugling wurde mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Es entstand kein Sachschaden. (kt)

