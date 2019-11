Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - 3 x Diebstahl aus Daimler

In der Nacht von Montag, 25. November 2019, ab 21.30 Uhr, auf Dienstag, 26. November 2019, bis 7.30 Uhr kam es in Lohne zu drei Diebstahlstaten aus Daimler-Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter ging einen Daimler in Straße An der Koppel an. Dort entwendete er das Lenkrad. In der Platanenstraße wurde ein Daimler gewaltsam geöffnet und der Täter entwendete das Lenkrad sowie die gesamte Mittelkonsole inkl. Infotainment-System. In der Straße Tauschlag ging ein Täter einen dritten Daimler an und entwendete das Lenkrad. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 26. November 2019, um 7.14 Uhr kam es Im Mittelsch zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 29-jährige Autofahrerin aus Visbek fuhr auf der Straße Im Mittelesch und wollte nach rechts auf die Schneiderkruger Straße abbiegen. Dabei übersah sie die 59-jährige Fahrradfahrerin aus Bühren, die auf dem Radweg in Richtung Ortsmitte fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Radfahrerin leicht verletzte.

