Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Dienstag, 26. November 2019, zwischen 2.30 Uhr und 8.55 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter einen VW Crafter mit Farbe, welcher in der Eschstraße geparkt stand. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung an Pkw

Am Montag, 25. November 2019, zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerseite eines Ford Mondeo in der Straße Gelbrink mit einem spitzen Gegenstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, zwischen 9.20 Uhr und 10.00 Uhr fuhr eine 27-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Auto auf der Dechant-Brust-Straße und wollte nach links in die Soestenstraße abbiegen. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr auf der Soestenstraße in Richtung Lange Straße. Dieser habe per Handzeichen der Cloppenburgerin deutlich gemacht, dass sie fahren könne. Während des Abbiegevorgangs sei der unbekannte Autofahrer losgefahren und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Brand einer Mülltonne und eines Gewächshauses

Am Dienstag, 26. November 2019, um 12.11 Uhr geriet eine Mülltonne in der Flunderstraße in Brand. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Gewächshaus über. Ein unsachgemäßer Umgang mit Asche ist nach derzeitigem Ermittlungsstand anzunehmen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Feuerwehr Cloppenburg war mit drei Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand.

Rückfragen bitte an:



POKin Uta-Masami Bley

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell