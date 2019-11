Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 25. November 2019, um 9.03 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Overlaher Straße in Richtung Bösel. Im Verlauf einer Linkskurve verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot, sodass ein entgegenkommender 25-jähriger Mann aus Bad Zwischenahn mit seinem Auto nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei touchierte er eine Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es handelte sich dabei um einen Daimler E-Klasse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

