Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Diebstahl eines Mähroboters

In der Zeit zwischen Dienstag, den 19.November 2019, um 17.00 Uhr und Samstag, den 23.November 2019, um 16.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter von einem Grundstück am Wilkings Kamp ein Mähroboter entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt 574 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen Freitag, den 22.November 2019, gegen 19.00 Uhr und Samstag, den 23.November 2019, um 11.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter das Rathausgebäude am Bürgermeister-Kühling-Platz mittels Sprühfarbe besprüht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-9430) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Sonntag, den 24.November 2019, zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Dammer Krankenhauses zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein,-Ausparken einen abgestellten PKW, Daimler und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Daimler entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Damme (Tel.: 05491 9500) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Taute POK'in

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell