POL-CLP: Pressemeldung aus dem Nordkreis

Barßel/Harkebrügge - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Am Montag, den 25. November 2019, gegen 07.03 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Edewechter mit seinem PKW, Suzuki die Kortemoorstraße in Richtung Osterscheps. Hier geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden PKW, Renault zusammen. Die Fahrerin des Renault, eine 21-jährige Barßelerin und der Edewechter selbst werden durch den Unfall schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Bösel - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, den 21.November 2019, um 18.00 Uhr und Montag, den 25. November 2019, um 06.00 Uhr wurde in der Azaleenstraße durch bislang unbekannte Täter das hintere, amtliche Kennzeichen eines dort abgestellten PKW, Renault entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel.:044 94-308) entgegen.

Saterland/ Strücklingen

Am Samstag, den 09.November 2019, zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter von der Terrasse eines Wohnhauses in der Straße "Strouts Wai" ein Wäscheständer mit diversen Bekleidungsstücken entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Saterland (Tel.: 04498-2111) in Verbindung zu setzen.

