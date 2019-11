Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines PKW

Am Freitag, den 22.November 2019, zwischen 00.00 Uhr und 05.40 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter von einem Grundstück an der Fliederstraße ein PKW, Daimler entwendet. Aufgrund einer GPS-Ortung konnte der Wagen in einem Feldweg in Höhe des Wicheler Flurs aufgefunden werden. Im Fahrzeug war die Verkleidung beschädigt worden. Die Höhe des Gesamtschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.:04471-18600) entgegen.

Löningen - Diebstahl eines PKW

Am Montag, den 25.November 2019, zwischen 00.00 Uhr und 07.20 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in der Hinrich-Weyhausen-Straße ein dort abgestellter PKW, Mercedes S350 entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt 35000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel.: 05432-9500) entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung an Neubau

In der Zeit zwischen Freitag, den 22.November 2019, um 17.00 Uhr und Samstag, den 23.November 2019, um 08.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße der Bauzaun eines Baugrundstückes gewaltsam aufgedrückt. Auf dem Dach des Neubaus wurde die Dacheindeckung beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.:04474-310) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 25.November 2019, gegen 07.30 Uhr befuhr eine 19-jährige Garrelerin mit ihrem PKW, Fiat den Heideweg in Richtung Garrel. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt sie im Bereich einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem Baum. Die Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5200 Euro.

