Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Darfelder Weg

Wohnungsbrand

Coesfeld (ots)

Am heutigen Freitag, 22. November 2019, gegen 15 Uhr kam es auf dem Darfelder Weg in Coesfeld zu einem Wohnungsbrand eines 52-jährigen Coesfelders. Dabei wurde dieser schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Hunde konnten aus der brennenden Wohnung gerettet und vor Ort von einem verständigten Tierarzt versorgt werden.

Eine andere Bewohnerin des Hauses musste während der Löscharbeiten ihre Wohnung zunächst verlassen, konnte nach Beendigung jedoch zeitnah in diese wieder zurückkehren.

Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern noch an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell