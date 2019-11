POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Ramsloh - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 25. November 2019, um 10.40 Uhr, kam es auf der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte beim Parkvorgang einen Daimler, welcher dort geparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Barßel - Diebstahl eines Rollers

In der Zeit zwischen Montag, 25. November 2019, 12.30 Uhr und Dienstag, 26. November 2019, 7.05 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Piaggio Roller samt Versicherungskennzeichen "485 ABT" aus einem Carport in der Straße Am Witteberg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Ramsloh - Einbruch in eine Schule und den angrenzenden Kindergarten

Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Zeit zwischen Montag, 25. November 2019, 19.00 Uhr und Dienstag, 26. November 2019, 7.15 Uhr, zwei Fenster einer Schule in der Mootzenstraße ein und betrat das Gebäude. Dort entwendete er Bargeld. Auch der angrenzende Kindergarten ist von einem Einbruch betroffen: Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit zwischen Montag, 25. November 2019, 19.00 Uhr und Dienstag, 26. November 2019, 7.00 Uhr Zugang zum Gebäudeinneren und entwendete Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 26. November 2019, um 7.20 Uhr kam es auf der Thüler Straße, Bundesstraße 72, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 34-jähriger Autofahrer aus Friesoythe fuhr in Richtung Cloppenburg, hinter ihm fuhr eine 25-jährige Autofahrerin aus Garrel. Aufgrund einer roten Ampel musste der Friesoyther halten. Die Garrelerin übersah den bereits stehenden Wagen vor ihr und es kam zum Zusammenstoß, bei dem sie sich leicht verletzte. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro.

