POL-ROW: Geldbörse aus Einkaufswagen entwendet

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Geldbörse aus Einkaufswagen entwendet

Sittensen. Am Mittwochnachmittag, gegen 17.00 Uhr, ist es in einem Einkaufsmarkt an der Hamburger Straße zu einem Diebstahl gekommen. Eine 84-jährige Sittensenerin hatte während des Einkaufens ihre Handtasche in einem Einkaufswagen abgelegt. Unbekannte Täter nutzten diese Unachtsamkeit aus und entwendeten unbemerkt das Portemonee inklusive 30 Euro Bargeld aus der Tasche. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal daraufhin, während des Einkaufens keine Wertsachen in den Einkaufswagen zu legen. Geldbörse oder Brieftasche sollten immer am Körper getragen werden, um es Dieben nicht so leicht zu machen. Weitere Tipps, wie man sich vor Diebstahl schützen kann, gibt die Polizei auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.

