POL-ROW: ++ Drei Verletzte bei Unfällen auf der Hansalinie ++ Seniorin beim Einkaufen bestohlen ++ Einbruch in die Steinfelder Werkstätten ++ Mit Gullydeckel Fenster eingeworfen ++

Rotenburg (ots)

Drei Verletzte bei Unfällen auf der Hansalinie

Gyhum/A1. Bei einem Verkehrsunfall und einem nachfolgenden Auffahrunfall am Stauende sind am Montagvormittag auf der Hansalinie A1 in Fahrtrichtung Hamburg mehrere Menschen verletzt worden. Kurz nach 11 Uhr fuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Schleswig-Holstein aus noch ungeklärter Ursache auf dem mittleren Fahrstreifen mit seinem Skoda auf den vor ihm fahrenden Sattelzug eines 53-jährigen Kraftfahrers aus Nordrhein-Westfalen auf. Der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro. Im Anschluss an die Vollsperrung bildete sich auf der Autobahn schnell ein Rückstau. Eine halbe Stunde später ereignete sich am Stauende der nächste Unfall. Ein 54-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus den Niederlanden erkannte dort die Gefahr zu spät. Er leitete zwar eine Notbremsung ein und versuchte auszuweichen, konnte das Auffahren auf den VW Polo einer 27-jährigen Autofahrerin aus dem Landkreis Stade aber nicht verhindern. Die Frau und ihre 8-jährige Tochter zogen sich leichte Verletzungen zu. Bei diesem Auffahrunfall entstand ein Sachschaden von etwa fünfzehntausend Euro.

Kupferkabel gestohlen

Bremervörde. Auf Buntmetall hatten es in der vergangenen Woche unbekannte Diebe auf einem Firmengelände an der Industriestraße abgesehen. Sie fuhren mit einem Transporter vor und luden aus einem Kippbehälter eine größere Menge ummanteltes Kupferkabel ein. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Rotenburg. Eine 73-jährige Rotenburgerin ist am Wochenende in einem Einkaufsmarkt an der Verdener Straße bestohlen worden. Als die Frau am Samstag gegen 12.30 Uhr einkaufte, ließ sie ihren Einkaufstrolly kurze Zeit aus den Augen. Das nutzte ein Dieb und nahm das Portemonnaie der Frau heraus. Er plünderte die Geldbörse und ließ sie dann in der Gemüseabteilung zurück.

Einbruch in die Steinfelder Werkstätten

Bülstedt. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in die Steinfelder Werkstätten an der Großen Straße eingestiegen. Durch ein Fenster kletterten sie zunächst in die Schlosserei und stellten eine Gasflasche nach draußen. Anschließend verschafften sie sich über eine Leiter Zutritt in das erste Obergeschoss. In den Büros durchstöberten die Unbekannten die Schreibtische nach Beute. Mitgenommen haben die Täter aber nichts.

Mit Gullydeckel Fenster eingeworfen

Rotenburg. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag mit einem Gullydeckel die Fensterscheibe einer Werbeagentur an der Straße Am Sande eingeworfen. Was sie genau vorhatten, ist noch unklar. Die Täter stiegen nicht in das Gebäude ein, sondern machten sich aus dem Staub.

Firmentransporter aufgebrochen

Rotenburg. Aus einem Firmentransporter haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen am Burworthplatz mehrere Werkzeuge gestohlen. Dazu brachen sie eine Fahrzeugtür auf. In die Hände fielen ihnen eine Akkupresse, eine Handflex, eine Bohrmaschine und eine Tigersäge.

Vandalismus an der Grundschule

Bremervörde. Kinder oder Jugendliche sollen am vergangenen Wochenende an der Grundschule Engeo am Birkenweg für eine Sachbeschädigung verantwortlich gewesen sein. Am Sonntag zwischen 16 Uhr und 18 Uhr seien sie auf das Dach der Schule geklettert, und hätten mit einem Stein die Lichtkuppel zur Pausenhalle eingeworfen. Drei weitere Scheiben sind auch noch beschädigt worden. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund eintausend Euro.

Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Rotenburg. Am Montagnachmittag ist ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Rotenburg bei einem Verkehrsunfall in der Straße Auf dem Rusch verletzt worden. Ein 53-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Rotenburg, hatte gegen 14.20 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen wollen und dabei vermutlich den entgegenkommenden Jugendlichen übersehen. Bei der Kollision zog sich der Rollerfahrer leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund dreitausend Euro.

Motorradfahrer fährt auf und verletzt sich

Rotenburg. Vermutlich aus Unachtsamkeit ist ein 21-jähriger Motorradfahrer aus der Samtgemeinde Bothel am Montagabend gegen 18.30 Uhr in der Soltauer Straße auf den Mercedes eines 22-jährigen Autofahrers aus dem Landkreis Verden aufgefahren. Der Fahrer hatte zuvor verkehrsbedingt abbremsen müssen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Biker leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf rund dreitausend Euro.

