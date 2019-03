POL-KR: Uerdingen: Bilanz der Polizei zu Altweiber

Polizeipräsidium Krefeld

Am gestrigen Altweiberdonnerstag (28. Februar 2019) hatte die Polizei in Uerdingen mit 32 Einsätzen alle Hände voll zu tun. Es gab vier Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte. Fünf Mal mussten die Beamten wegen Körperverletzungen einschreiten. In einem Fall stach ein Jugendlicher auf einen Gleichaltrigen mit einem Messer ein. 13 Personen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen. 20 Minderjährige waren so stark betrunken, dass die Polizei sie dem Jugendamt überstellte, der jüngste war erst 13.

Hier einige herausragende Ereignisse: Als das Karnevalstreiben Mittags begann, hielten sich im Zelt auf dem Uerdinger Markplatz ca. 1000 Besucher auf, davon etwa 600 Jugendliche. Die Besucherzahl nahm gegen Abend auf etwa 350 Personen ab.

Auf dem Rheindamm feierten gegen 16:30 Uhr geschätzt 600 Personen. Die Besucherzahl stieg dort gegen 18 Uhr auf 800 bis 1000 Personen an. Gegen 20:35 überstieg eine Jugendliche die dortige Dammmauer und rutschte aus, so dass sie die Böschung herunterfiel und bewusstlos liegen blieb. Sie wurde von Rettungskräften an der Unglücksstelle versorgt. Die Polizei räumte anschließend den gesamten Bereich aus Sicherheitsgründen.

Zwei junge Männer und ein Jugendlicher leisteten "Am Rheintor" Widerstand gegen Polizeibeamte und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Krefeld und bespuckten sie: Gegen 15 Uhr fiel den Beamten ein deutlich alkoholisierter junger Mann auf, der sofort aggressiv reagierte, als er nach seinem Ausweis gefragt wurde. Er versuchte, die Beamten zu treten. Als sie ihn festhielten, griffen zwei junge Männer die Beamten und die KOD-Mitarbeiter an und wurden ebenfalls zur Wache gebracht. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Alle Drei waren betrunken und mussten auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Die jungen Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

Ein bislang unbekannter jugendlicher Täter hat einen 16-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt: Kurz nach 22 Uhr war der junge Mann mit Freunden unterwegs. Sie gingen zu Dritt auf der Straße "Am Rheintor" und trafen auf eine Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen. Das spätere Opfer geriet mit einem von ihnen in eine kurze verbale Auseinandersetzung. Der offenkundig jugendliche Täter zog plötzlich ein Messer und stach damit in den Oberkörper des 16-Jährigen und flüchtete anschließend. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, das es nach ärztlicher Behandlung wieder verlassen konnte. Der flüchtige Täter war etwa 16 Jahre alt, hatte kurze dunkel blonde bis braune Haare und eine "rauchige Stimme". Die Polizei bittet um Hinweise unter 02151/6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (124)

