Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen - Zwei verletzte Radfahrer bei Verkehrsunfall

Krefeld (ots)

Gestern am Mittwoch (27. Februar 2019) um 16:30 Uhr sind zwei Radfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw verletzt worden; einer davon schwer. Ein 59 jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Uerdinger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt/Bockum, als er beim Abbiegen nach links in eine Stichstraße, zwei entgegenkommende Radfahrer übersah. Diese befuhren den Radweg in Richtung Uerdingen. Der Pkw-Fahrer stieß mit einem 66-jährigen Radfahrer zusammen und die dahinter fahrende 63-jährige Radfahrerin stürzte beim Bremsen, ohne dass es zu einer Kollision kam. Der 66-jährige Radfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht; die Radfahrerin wurde nur leicht verletzt. (123)

