Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung 121 (Verkehrsunfall mit sieben leicht verletzten Insassen eines SWK-Bus)

Krefeld (ots)

Der Busfahrer hate für seine Fahrtrichtung ein Sondersignal, das ihm die Anfahrt erlaubte. Der Radfahrer befand sich vorher links neben dem Bus auf einem gesonderten Radschutzstreifen. Die Verletzungen der Insassen resultierten vermutlich durch Aufprallen auf Gegenstände, bzw. andere Personen im Bus.

Der flüchtige Radfahrer war männlich, trug einen blau/grauen Helm, eine rote Jacke und war von dünner Statur.

Die Fahndung nach dem Radfahrer dauert an.

Hinweise bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (122)

