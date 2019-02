POL-KR: Verkehrsunfall mit sieben leicht verletzten Insassen eines SWK-Bus

Polizeipräsidium Krefeld

Heute (27. Februar 2019) um 16:26 Uhr musste ein Busfahrer an der Kreuzung Ostwall / Rheinstraße kurz nach dem Anfahren stark abbremsen. Ein in gleicher Richtung (Nordwall) fahrender Radfahrer, fuhr noch bei Rotlicht in die Kreuzung ein und bog vor dem anfahrenden Bus nach rechts in die Rheinstraße ab. Nur durch eine Vollbremsung konnte der 40 jähriger Busfahrer den Zusammenstoß vermeiden. Dabei verletzten sich sieben Insassen, im Alter von 2, 5, 19, 36, 59, 77 und 81 Jahren. Die Feuerwehr erschien mit mehreren Rettungswagen und Notärzten an der Unfallstelle. Alle Insassen wurden nur leicht verletzt; die beiden Kinder und eine Erwachsene Insassin wurden zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der Radfahrer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (121)

