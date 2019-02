Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Katastrophenschutz-Fahrzeug aufgeschlitzt - Notfallrucksack entwendet

Krefeld (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (25./26. Februar 2019) haben Unbekannte im Zeitraum zwischen 20 und 7 Uhr die Plane eines Katastrophenschutz-Fahrzeuges auf der Steckendorfer Straße aufgeschlitzt und einen Notfallrucksack entwendet.

In dem rot-neongelben Rucksack befanden sich u.a. Verbandmaterialien, allerdings keine Medikamente.

Hinweise bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (120)

