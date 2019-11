Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Versuchter Einbruch in Bauhof

Am Sonntag, 24. November 2019, versuchte ein bislang unbekannter Täter zwischen 20.00 und 20.10 Uhr in die Räumlichkeiten des Bauhofs Damme in der Robert-Bosch-Straße einzubrechen. Vermutlich wegen eines ausgelösten Alarmes brach der Täter seinen Versuch ab und flüchtete, ohne Diebesgut zu erlangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Goldenstedt - Pkw zerkratzt

Am Montag, 25. November 2019, wurde zwischen 06.45 und 16.30 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter auf einem Parkplatz an der Bruchweidenstraße ein BMW 3er auf der Fahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 26. November 2019, kam es zwischen 07.20 und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Sanitärhandels an der Falkenrotter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Opel Astra und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

