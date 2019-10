Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erneut versuchen falsche Polizeibeamte Betrügereien am Telefon

Ludwigshafen (ots)

Bei der Führungszentrale des Polizeipräsidiums Rheinpfalz gingen am Sonntagabend, 27.10.19, ab 19.45 Uhr, mehrere Notrufe wegen "falscher Polizeibeamter" ein. Anwohner aus Ludwigshafen Süd und der Gartenstadt waren kurz zuvor mit unterdrückter Rufnummer von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen und auf einen angeblich bevorstehenden Einbruch aufmerksam gemacht worden. Alle Anrufer waren sofort misstrauisch. Richtigerweise gaben sie zu den betrügerischen Fragen keine Auskünfte oder beendeten die Telefonate. Es entstand kein Schaden.

Es muss davon ausgegangen werden, dass die Betrugsmasche derzeit wohl wieder das Ludwigshafener Stadtgebiet erreicht hat.

Die echte Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass wir niemals unsere Bürgerinnen und Bürger dazu auffordern, Wertsachen, Schmuck oder Bargeld in Tüten zu stecken und vor Anwesen, in Höfen oder an Mülltonnen abzulegen, zu verstecken oder sonst zu deponieren. Wir schicken auch keine Zivilkräfte an die Wohnungen, um die gesammelten Wertsachen abzuholen und vorsorglich in "Verwahrung" zu nehmen! Blieben Sie also misstrauisch! Lassen Sie sich niemals zu ihrem Vermögen am Telefon aushorchen! Geben Sie niemals fremden Personen ihre Wertsachen zur Verwahrung mit!

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell