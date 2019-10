Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Oggersheim, Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots)

Am 25.10.2019, gegen 19:45 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem gelb-goldfarbenen Audi A3 mit Heppenheimer Kennzeichen verbotswidrig über den Hans-Warsch-Platz. Mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit landete der PKW am Ende des Hans-Warsch-Platzes im dortigen Gleisbett der Straßenbahn und fuhr sich fest. Der Fahrzeugführer flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei fußläufig. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der Straßenbahnverkehr an der Örtlichkeit gestoppt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich an die zuständige Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 zu wenden.

