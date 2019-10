Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Wilhelmshaven - zwei Jugendliche flüchteten, konnten jedoch bei ihrer Flucht gestellt werden

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montagabend, 14.10.2019, kam es gegen 20:10 Uhr bei einem Lebensmittelgeschäft in der Friedenstraße zu einem räuberischen Diebstahl.

Zwei Jugendliche wurden dabei beobachtet, wie sie Spirituosen in einen mitgeführten Rucksack steckten und den Kassenbereich durchquerten, ohne die Waren zu bezahlen.

Durch das Personal wurden die beiden angesprochen, die daraufhin das Personal u.a. beleidigten.

In der Folge kam es schließlich zu einem räuberischen Diebstahl, indem sich einer der beiden mutmaßlichen Täter gewaltsam das Diebesgut sichern wollte. Nach einer Flucht konnten die beiden Jugendlichen im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Bei dem Diebesgut handelte es sich um Alkoholika in einem Wert von etwa 80 EURO, die Ermittlungen, insbesondere zur Tatbeteiligung der beiden 16 und 17 Jahre alten Täter dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell