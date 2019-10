Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Reisebus in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Im Tatzeitraum vom 13.10.2019, 18.00 Uhr, bis 14.10.2019, 07.15 Uhr ereignete sich ein Einbruch in einen Reisebus, der in dem genannten Zeitraum in der Bismarkstraße in Höhe der Hausnummer 111 auf einem dortigen Parkstreifen parkte. Unbekannte Täter schlugen zunächst die Eingangstür des Busses ein, durchsuchten das Fahrzeuginnere und entwendeten u.a. eine schwarze Tasche mit einem I-Phone.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

