POL-WHV: Gewinnspiel zum 27. Puppenspielerfestival in Wilhelmshaven - 24 Kinder des Kindergarten "KIDS 24" erhielten am Montagvormittag eine Sondervorstellung (3 Fotos)

Eine Verkehrserziehung der besonderen Art für Kids in einer Sondervorstellung. Wie das?

Während des 36. Tags der Niedersachsen 2019 fand in Wilhelmshaven das 27. Polizeipuppenspielerfestival der pädagogischen Puppenbühne der Polizeidirektion Oldenburg statt.

In der Sporthalle Süd präsentierten sich vom 14.06.-17.06.2019 die niedersächsischen Puppenbühnen mit dem Themenschwerpunkt der Verkehrsprävention. Darüber hinaus hatten sich die Bühne aus Hildesheim und der Kollege Dirk Pistol, PK Weyhe, an der Finkenburgschule dem Themenkomplex der Medienprävention gewidmet. Als Präventionsmethode wurde das Puppenspiel genutzt, um die zu vermittelnden Inhalte kindgerecht aufzuarbeiten.

Während der Vorbereitungen wurden durch die Wilhelmshavener Bühne die Kindergärten der Stadt Wilhelmshaven eingeladen, die Vorstellungen während des Festivals zu besuchen. Hierzu wurden den Kindergärten kleine Eintrittskarten überlassen und die Kinder zur Teilnahme an einem Gewinnspiel eingeladen. Die Einrichtung, welche am Ende die meisten Karten eingelöst hatte, konnte eine Sondervorstellung der Wilhelmshavener Bühne gewinnen.

Nach der Auswertung der abgegebenen Eintrittskarten stellte sich der Kindergarten "KIDS 24" von der Wilhelmshavener AWO als klarer Gewinner heraus. Insgesamt 64 % aller verteilten Eintrittskarten wurden bei den Vorstellungen des Festivals wieder abgegeben. Der Kindergarten Neuende landete mit 42 % der abgegebenen Karten auf Platz zwei.

Am Montagvormittag, 14.10.2019, war es dann endlich soweit:

24 Kinder konnten das Stück "Piet und der Straßenexperte" live erleben und sich von der Polizei erklären lassen, wie man richtig über die Straße geht, wenn man keine Ampel oder keinen Zebrastreifen nutzen kann. Damit die Kinder nicht den weiten Weg in die Dienststelle der Mozartstraße gehen mussten, stellte freundlicherweise der Bauverein Rüstringen seine Räumlichkeiten in der Störtebekerstraße in Wilhelmshaven zur Verfügung.

Die Kinder waren sehr aufgeregt und neugierig, sie folgten gebannt dem Stück und stellten den Puppenspielern anschließend viele tolle Fragen - eine Verkehrserziehung der ganz anderen und ganz bestimmt besonderen Art!

