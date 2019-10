Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Neuenburg - Auffahrunfall, beide Fahrzeugführer verletzt

Wilhelmshaven (ots)

neuenburg. Am Sonntagnachmittag, 13.10.2019, befuhr ein 40-Jähriger aus Westerstede gegen 15.30 Uhr die L 815 in Neuenburg in Richtung Zetel. Verkehrsbedingt musste er seinen PKW VW in Höhe Hausnummer 57 abbremsen. Die nachfolgende 88-Jährige aus Neuenburg konnte ihren PKW Opel nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den VW auf. Beide Insassen wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht.

