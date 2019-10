Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall auf B 44

Ludwigshafen (ots)

Am 24.10.2019, gegen 14.25 Uhr, fuhren ein 28-Jähriger, ein 62-Jähriger und ein 23-Jähriger mit ihren Autos hintereinander auf der Einfädelungsspur der Kurt-Schumacher-Brücke / B 44 in Richtung Mannheim. Kurz vor dem Ende des Einfädelungsstreifens musste der 28-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Als der dahinterfahrende 62-Jährige ebenfalls abbremste, fuhr der hinter ihm fahrende 23-Jährige auf sein Auto auf, so dass dieses nach vorne geschoben wurde. Der 62-Jährige versuchte zwar noch, nach links auszuweichen, um nicht auf das Auto des 28-Jährigen aufgeschoben zu werden, dies gelang jedoch nicht vollständig, so dass er trotzdem einen Teil des Autos erwischte. Die Autos des 23-Jährigen und des 62-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden an den drei Autos beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.

