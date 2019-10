Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Montainbike

Uslar (ots)

BODENFELDE (js) Am 30.09.19, zwischen 07.30 Uhr und 13.00 Uhr, wurde ein graues Mountainbike mit neongrüner Aufschrift, das im Fahrradständer der Heinrich-Roth-Gesamtschule in Bodenfelde abgestellt war, von bisher unbekannten Tätern entwendet. Das Rad hat einen Wert von ca. 400 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000 oder Bodenfelde, Tel.: 05572/4646.

