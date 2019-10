Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kalefeld/Willershausen - Diebstahl von Zierkappen

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld/Willershausen - (rb) Im Tatzeitraum 03.10. - 07.10.2019 wurden an einem in der Osteroder Landstraße geparktem PKW Ford Fiesta alle vier Zierkappen der Radnaben entwendet. Der Entwendungsschaden beträgt ca. 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell