Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Greene - E-Bike aufgefunden

Bad Gandersheim (ots)

Greene - (rb) Am Donnerstag, 03.10.2019, wurde von einem Angler entlang des Leineufers in der Leinestraße ein E-Bike aufgefunden. Der Akku war entladen. Es handelte sich um ein Rad der Marke Prophete, 100 AC11V47862 mit 26 Zoll-Bereifung. Ein Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden. Dieser kann sich mit der Polizeistation in Kreiensen unter Tel. 05563/212 in Verbindung setzen.

