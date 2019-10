Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Sachbeschädigung an PKW

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (rb) Bereits am 02.10.2019 stellte der Halter eines im Adolf-Mühe-Weg geparkten VW Troc eine Schraube in der Lauffläche seines PKW fest. Bei einer weiteren Inaugenscheinnahme stellte er eine weitere Schraube in einem Hinterreifen des Wagens fest. Beide Reifen sind unbrauchbar. Die Polizei Bad Gandersheim ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 05382/919200

