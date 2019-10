Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Kiosk

Northeim (ots)

Salzderhelden, Alte Bahnhofstraße - In der Nacht zum Montag, 7. Oktober 2019

SALZDERHELDEN (fal) - In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in den Kiosk am Bahnhof Salzderhelden eingebrochen. Die Täter schlugen den Glaseinsatz der Zugangstür ein. Gestohlen wurden Zigaretten, Wechselgeld und etwas Kaugummi im Wert von mehreren hundert Euro. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Die Einbecker Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Montag am oder in der Nähe des Bahnhofs auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05561-949780 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell