Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: E-Bikefahrer nach Unfall im Krankenhaus

Preußisch Oldendorf (ots)

In Preußisch Oldendorf ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem E-Bikefahrer und einem Kleintransporter gekommen. Dabei wurde der Radler verletzt.

Gegen 16 Uhr befuhr ein 71-jähriger Radler aus Lübbecke die Straße "Zur Ölmühle" in Fahrtrichtung Hüffer Straße und hielt an der Kreuzung zur Hedemer Straße an. Zur gleichen Zeit war auf dieser ein Lübbecker (48) in einem Mercedes-Transporter vorfahrtsberechtigt in Richtung Hedem unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der Verkehrsteilnehmer. Dabei erlitt der Pedelec-Fahrer Verletzungen, die vor Ort durch den alarmierten Rettungsdienst behandelt wurden. Anschließend wurde der verunfallte Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Lübbecke eingeliefert.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell