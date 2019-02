Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin fährt Laterne um und flüchtet

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

Am frühen Dienstagabend überfuhr eine Autofahrerin ein Verkehrsschild sowie eine Laterne und entfernte sich vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei. Die Verursacherin konnte ermittelt werden. Ihren Führerschein stellten die Einsatzkräfte sicher.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr die 69-jährige Hillerin gegen 18.15 Uhr die Stemmer Landstraße und bog nach links in die Hämelstraße ab. Hierbei fuhr sie über die Mittelinsel und überrollte dabei ein Verkehrszeichen sowie eine Straßenlaterne. Der Zeugenaussage nach hielt die Verursacherin kurz an, fuhr dann aber weiter. Da an der Unfallstelle Kabel der Laterne freilagen, musste diese seitens der Stadt abgesichert werden. Den Sachschaden taxierte man auf rund 5.000 Euro. Rund anderthalb Stunden nach den Unfall konnte die Verursacherin in Minden ermittelt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell