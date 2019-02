Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher geht in Haft

Minden (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags konnte die Polizei nach einem Zeugenhinweis in Rodenbeck einen Einbrecher festnehmen. Der Mann aus Porta Westfalica wurde noch am selben Tag dem Amtsgericht Minden vorgeführt. Hier erließ man einen Haftbefehl.

Gegen 5.50 Uhr ging auf der Leitstelle in Minden der Hinweis auf einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Prenzlauer Weg ein. Kurze Zeit später trafen zwei Streifenwagenbesatzungen vor Ort ein. Die Einsatzkräfte konnten den Einbrecher in einem Keller festnehmen. Für die Beamten war es ein alter Bekannter. Zudem fanden sie beim 39-Jährigen diverses Diebesgut. Auch auf seinem vor dem Haus abgestellten Fahrrad befand sich eine Sporttasche mit Beute. Zunächst wurde der Tatverdächtige dem Polizeigewahrsam Minden zugeführt. Hier erfolgte im Laufe des Vormittags die Vernehmung.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der Mann einige Tage zuvor ein Schlüsselbund des Mehrfamilienhauses unrechtmäßig angeeignet. Hiermit verschuf er sich Zugang ins Objekt. Die Türen der Kellerräume brach er dann auf und raffte diverse Sachen in einer Tüte zusammen. Neben diesem Diebesgut fand man zudem auch einen Hinweis auf einen Diebstahl aus einem Auto, nur wenige Tage zuvor.

