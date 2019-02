Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Fahrradgeschäft

Lübbecke (ots)

Am Wochenende suchten Einbrecher ein Fahrradgeschäft in Gehlenbeck heim. Nachdem sich die Unbekannten gewaltsam Zugang ins Gebäude in der Schmiedestraße verschafft hatten, durchsuchten sie die das Ladenlokal sowie ein angrenzendes Büro. Hierbei erbeuteten sie eine geringe Summe Bargeld.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

